Ks. Bortkiewicz: Prymas Wyszyński odtrutką na ekologizm

"Wielkim dziełem prymasa Wyszyńskiego był sukces reformy soborowej w Polsce. To jemu zawdzięczamy ocalenie Kościoła w czasach zamętu posoborowego. Prymas przyczynił się do pokojowego upadku komunizmu. Był on wielkim twórcą mariologii osadzonej we wspólnocie narodowej. Wreszcie był gorącym rzecznikiem dobrej kultury materialnej" - mówił.