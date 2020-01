KRS skierowała do TK wniosek ws. uchwały SN

Henryk 24.1.20 17:01

Fioletowe birety,

plotą z urzędu same bzdety,

zawłaszczone sądowe urzędy,

topór trzymany nad głową narodu,

to radość niePOhamowana,

sądowej wendety!

W poczuciu prawa,

obywatel obrabowany,

powinien być z tego powodu uradowany!

Demokracja,wybory w obliczu prawa,

to zabawa dla ludu,

a resztę spraw życia,

jurysta za Ciebie poukłada!

Więc bij POkłony,

Pani Gersdorf za 10-tysięczną ,

na prowincji wypłatę,

bo w mieście chłopie,

nie wyżyjesz za to!

60-ciu sprawiedliwych w fiolecie,

budżet zasądzi na najwyższym piedestale,

swoim pochlebcom,lizusom

a Ty żyj na prowincji,

jak pańszczyźniany kmiotek

i czuj się wspaniale,

za ochłapy,które dostaniesz!!!