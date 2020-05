Koronawirus w Polse: 235 nowych zakażeń. Na Śląsku ponad 200

ZERR0 15.5.20 10:51

Kto zamordował Bartka?



Bartek stał się ofiarą SYSTEMU koronawirusowego, i procedur które ktoś wymyślił, ktoś inny wprowadził do służby zdrowia a jeszcze kto inny, podcierając sobie tyłek przysięgą hipokratesa ,wykonał.

Od niedzieli Bartek źle się czuł miał gorączkę bolała go głowa i oko, we wtorek udało się skonsultować z lekarzem ONLINE. Lekarz zalecił antybiotyk ONLINE.

Bartek dostał antybiotyk i w środę rano już się nie obudził. Miał czynności życiowe ale był nieprzytomny.

Przyjeżdża karetka, „ratownicy „mierzą temperaturę jest 41 st. i mimo tego, że rodzice mówią że bolała go głowa i oko „ratownicy” stwierdzają: KORONAWIRUS. Poszli ubrać się w swoje kombinezony co zajęło im bagatela jakieś pół godziny, po czym przenieśli Bartka do karetki,kazali jemu nieprzytomnemu założyć maseczkę. cała akcja trwała niemal godzinę.

Bartek został zawieziony do zgorzeleckiego szpitala gdzie wszyscy lekarze przyklasneli decyzji „ratowników” i kazali odwieźć Bartka do Bolesławca na oddział zakaźny. Do momentu odwiezienia go do Bolesławca, cały czas był w karetce.



W Bolesławcu zostaje pobrana krew m.in do badania pod kątem koronawirusa. Lekarze wykonują też inne badania w tym tomograf głowy. okazuje się że Bartek ma ropnia śródczaszkowego. I zostaje odwieziony do Legnicy. Godziny mijają, na niekorzyść Bartka ale przecież PROCEDURY trzeba zachować, A gdzie dobro pacjenta?

Bartek dopiero o godzinie 18 trafia na stół operacyjny.

Lekarze stwierdzają że jest tragicznie. Ma uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy, obrzęk mózgu, lekarz mówi że jedyne co gorszego może go spotkać to zgon.



Dnia 01.05 Bartuś umiera



Takich przypadków sa setki.

Wiadomo z czyjej winy.