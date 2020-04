Koronawirus w Polsce. Nie żyje już 174 osoby. Kolejne zakażenia

Walter 9.4.20 19:22

Jeśli Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda doprowadzą do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych innego dnia niż 10 maja, to wszystkie zebrane podpisy będą nieważne. Na listach z podpisami jest wpisana data 10 maja.

Wiele międzynarodowych organizacji będzie poinformowanych o masowych fałszerstwach wyborów, gdyż takie wybory można bardzo łatwo sfałszować.

W Bawarii wybory korespondencyjne jako uzupełniające funkcjonują od 1957 r. i obywatele znają bardzo dobrze system wyborczy. Podczas ostatniego głosowania doszło tam jednak do ogromnego wzrostu zakażeń koronawirusem.

Jarosław Kaczyński chce kolanem przepchnąć drugą kadencję Andrzeja Dudy, w czasie pandemii koronawirusa, nawet kosztem zdrowia i życia biorących udział w głosowaniu.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie można pół roku przed wyborami znacząco zmieniać kodeks wyborczy. Tak więc wprowadzenie wyborów korespondencyjnych było niekonstytucyjne.

Rządzący mogliby przesunąć termin wyborów prezydenckich wprowadzając stan klęski żywiołowej, ale nie chcą tego uczynić. Twierdzenia, że oznaczałoby to wypłatę ogromnych odszkodowań są nieprawdziwe. Odszkodowania należą się bez wprowadzania tego stanu, a decyzje wydaje wojewoda. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przesunięcie wyborów o pół roku, oznaczałoby przeprowadzenie ich w czasie największej recesji gospodarczej, co mogłoby oznaczać przegranie wyborów przez Andrzeja Dudę. Tak więc można, to nazwać "po trupach do władzy".