Koronawirus w Polsce: Kolejne 6 ofiar i ponad setka nowych zakażeń

PancerCrystal 4.4.20 9:02

Kochani katolicy!

Czy, według was, to w porządku że Wy możecie w Wielkanoc się spotkać w 50 osób w jednym zamkniętym pomieszczeniu Kościoła, a inni Polacy nie mają prawa nawet pojedyńczo wejść do parku, z dzieckiem na plac zabaw czy samotnie wejść do lasu?



Pytam szczerze bez złośliwości, czy uważacie że to jest ok?