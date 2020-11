Koronawirus. Jakie obostrzenia na święta Bożego Narodzenia?

Dokładnie za miesiąc czekają nas najbardziej rodzinne święta w ciągu całego roku – Boże Narodzenie. Jakie rząd przewidział obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa?

Szczegóły podał rzecznik rządu Piotr Mueller ucinając spekulacje na ten temat. Powiedział:

– Świętować wspólnie może rodzina, która mieszka ze sobą, oraz pięć osób.

Premier Mateusz Morawiecki z kolei zaapelował:

- To moment, w którym rodziny się spotykają, dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, by to były spotkania w gronie małych rodzin. Tych, z którymi mieszkamy.

Szef rządu zwrócił także uwagą na temat przemieszczania się pomiędzy miastami i wystosował apel, „żeby nie przemieszczać się między miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak ostre będą musiały być potem restrykcje".

W treści opublikowanego oświadczenia czytamy, że dotyczy ono przebywania razem „do pięciu osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie".

mp/interia.pl