,,Konkuruje z najgorszym komunistycznym gó**em'' - słynny były hiszpański dziennikarz o ,,Gazecie Wyborczej''

Hermann Tertsch to legenda hiszpańskiego dziennikarstwa i były korespondent dziennika "El Pais" w Warszawie, który jest obecnie eurodeputowanym partii VOX. W dniu dzisiejszym na Twitterze umieścił on bardzo ostry krytyczny wpis w odniesieniu do działań i publikacji „Gazety Wyborczej”.

- „Jestem przytłoczony degradacją Gazety Wyborczej. Niegdyś heroiczna gazeta, w której pisywałem przez lata, a teraz konkuruje z najgorszym komunistycznym gównem w hiszpańskich mediach gdy zajmuje się sprawami bieżącymi, historią Hiszpanii i VOX!” – czytamy w jego wpisie.

Abrumado por la degradación de GazetaWyborcza. El otrora heroico diario, en el que escribí durante años, compite con la peor mierda comunista mediática española al tratar actualidad e historia de España y VOX.¡Qué pena y asco que mientan así quienes antaño lucharon por la verdad! — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) May 6, 2021

mp/dorzeczy.pl/twitter