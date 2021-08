Konfederacja zdradziła swoje ideały? Sakiewicz: To może być ich koniec

Posłowie Konfederacji, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wstrzymali się dziś od głosu ws. nowelizacji ustawy medialnej. Sprawę komentuje red. nacz. „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz, który zauważa, że długo będą oni musieli tłumaczyć się swoim wyborcom.

Sejm przegłosował dziś nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zwaną przez opozycję „lex TVN”. Za jej przyjęciem opowiedzieli się posłowie PiS i Kukiz’15. Przeciwko była opozycja, jeden poseł Kukiz’15 i pięciu posłów Porozumienia. Posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu. Ich postawę jeszcze przed samym głosowaniem komentował w „Gościu Wiadomości” Tomasz Sakiewicz.

- „Myślę, że Konfederacja będzie musiała bardzo długo się tłumaczyć z tego głosowania swoim wyborcom”

- ocenił.

- „Jeżeli czytamy jakiekolwiek profile w mediach społecznościowych Konfederacji, TVN jest nieprawdopodobnie atakowany. Jak przychodzi do głosowania ws. TVN-u, no i kapitału amerykańskiego - to Konfederacja twardo stawiała postulat: nie idźmy na lep Amerykanów, bo to jakieś zagrożenie. To PiS miał być proamerykański, który ulega ciągle Ameryce. Przychodzi do głosowania, a oni (Konfederacja -red.) głosują dokładnie odwrotnie do tego, co mówili. Dla nas to mało zauważalne w całym tym zamieszaniu, natomiast tam nastąpił pewien przełom. Zaserwowali silną pobudkę swojemu elektoratowi. To może być koniec Konfederacji. Oczywiście posłowie się utrzymają, ale możliwy jest szybki zjazd poparcia”

- stwierdził.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy obserwujemy takie niezrozumiałe zachowanie wśród polityków Konfederacji. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta przywołał dziś głosowanie nad jedną z przyjętych przez Senat poprawek do nowelizacji Kpa.

- „Poprawka została na szczęście właśnie przez Sejm odrzucona. Wielkie zaskoczenie jednak przyniósł fakt, że PO poparło kilku posłów @KONFEDERACJA_ - @Kulesza_pl, @ArturDziambor oraz @D_Sosnierz. Poprawka spełniała oczekiwania dyplomacji Izraela. Taka to ideowa prawica”

- napisał wiceminister na Twitterze.

- „Niestety, ale ta poprawka do KPA potencjalnie kosztować może Skarb Państwa ok. 25 mld zł! Zamiast wygaszenia roszczeń, autostrada do gotówki. PO przegrałaby to głosowanie w Senacie, Porozumienie ją uratowało, bo większość senatorów PSL, Lewicy i niezrzeszonych było przeciw”

- dodał.

Poprawka została na szczęście właśnie przez Sejm odrzucona. Wielkie zaskoczenie jednak przyniósł fakt, że PO poparło kilku posłów @KONFEDERACJA_ - @Kulesza_pl, @ArturDziambor oraz @D_Sosnierz



Poprawka spełniała oczekiwania dyplomacji Izraela. Taka to "ideowa prawica" 😅 https://t.co/dBJ2pkkpOp — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) August 11, 2021

Ogromne zdziwienie budziło już samo głosowanie nad nowelizacją Kpa w Sejmie. Wówczas od głosu wstrzymali się m. in. Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Konrad Berkowicz czy Dobromir Sośnierz.

kak/PAP, niezależna.pl, wPolityce.pl, Twitter