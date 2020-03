12.3.20 12:44

Eucharystia została ustanowiona tylko na pamiątkę , by ludzie pamiętali o Jezusie i początkowo miała formę posiłku . Jak u Żydów Szabas . Później wielokrotnie KK to zmieniał . Co to ma wspólnego z Boską Duchowością tego nie rozumiem . Na pewno z tradycjonalizmem . A od kiedy to ogólnie pojęta tradycja jest równoznaczna z Duchem Bożym ? Bo KK tak postanowił ? W tradycjach niektórych ludów zjadało się części ciała ciała ( przede wszystkim serce i mózg ) zabitego współplemieńca . To też jest tradycja danej społeczności .To ma być UDUCHOWIENIE , czyli związek z Bogiem ? Dobrze , że już dawno wyrosłam z klerzych głupot . Poza tym wczoraj w mediach słyszałam , jak jakiś biskup mówił o tym , że można wziąć komunię duchową w domu by nie chodzić do świątyni w czasie zarazy . To tak jak z tym mięsem jedzeniem mięsa w piątki . Grzechem jest jedzenie go , ale starzy ludzie mają dyspensę . Na weselach i imprezach też otrzymują od farorza dyspensę .

Dajcie już sobie spokój . Jeden drugiemu przeczy . Lepiej samemu dochodzić prawdy o Bogu . Jest obecnie dostępna Biblia ( do XIX w. nie była , kler zabronił czytania jej każdemu prócz siebie ) i mam swój mózg i serce w dochodzeniu do PRAWDY .

Nie mam zamiaru już nigdy słuchać tych rzymskich bzdet służących do manipulacji i wykorzystywaniu maluczkich .