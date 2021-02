Kompletny odlot! Strajk Kobiet chce zakazu egzorcyzmów na osobach LGBT [Wideo]

W dniu dzisiejszym miała miejsce konferencja prasowa Rady Konsultacyjnej działającej przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet. Mówiono kwestiach praw i dyskryminacji osób LGBT, ale także pojawił się co najmniej szokujący postulat zgłoszenia ustawy o zakazie wykonywania egzorcyzmów na osobach LGBT.

"wypi......ać z tymi wszystkimi strefami wolnymi od LGBT" – powiedziała jedna z aktywistek, która powielała najprawdopodobniej fake newsy Barta Staszewskiego i jego tablice z napisem "strefa wolna od LGBT" przyczepiane do znaków drogowych z nazwami miejscowości.

(...) jak ta młoda osoba ma mniej szczęścia, to np. może trafić do księdza, który może na przykład próbować odprawiać egzorcyzmy. Naprawdę to jest XXI wiek, jesteśmy w Polsce, ale serio, w Polsce się odbywają egzorcyzmy na osobach homoseksualnych, na osobach LGBT (...) Postulat pierwszy mówi o tym, żeby zakazać tego typu praktyk w Polsce. Projekt ustawy jest już przygotowany – powiedziała z kolei Mirosława Makuchowska [KPH]

W Australii duchownemu grozi obecnie 10 lat więzienia za modlitwę w intencji nawrócenia homoseksualisty. Czyżby w tym kierunki zmierzały postulaty SK?

Projekt ustawy zakazującej odprawiania egzorcyzmów na osobach lgbt z obawy o ich i tak już słabe zdrowie psychiczne.

Projekt ustawy zakazującej odprawiania egzorcyzmów na osobach lgbt z obawy o ich i tak już słabe zdrowie psychiczne.

