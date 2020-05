Komedia. 28. czerwca wybory nie mogą się odbyć, bo… matury

TAK SIĘ To Robi w ...Hiszpanii





"Dziennik “El Pais” szeroko komentuje poniedziałkowe zdymisjonowanie przez ministra spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaskę szefa stołecznej żandarmerii pułkownika Diego Pereza de los Cobosa. Prowadził on śledztwo w sprawie legalności feministycznych i lewicowych marszów z okazji 8 marca, na które już w warunkach nasilających się przypadków koronawirusa zgodę wydał rząd. Opozycja twierdzi, że manifestacje te przyczyniły się do wybuchu epidemii w aglomeracji Madrytu."



źródło: niezalezna.pl

