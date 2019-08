Kolejny antysemicki atak w Niemczech!

- Po głośnym ataku na rabina pod koniec lipca, w Berlinie doszło ponownie do antysemickiego incydentu. 55-letni Żyd zaatakowany został na ulicy przez niezidentyfikowanego mężczyznę. - pisze Deutsche Welle

Do ataku doszło we wtorek w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg. 55-latek zeznał, że podążało za nim "dwóch niezidentyfikowanych mężczyzn, z których jeden go zaatakował i przewrócił". Sprawcy uciekli. W tej sprawie śledztwo prowadzi Urząd Ochrony Państwa.