Kolejnego transferu do Polski 2050 jednak nie będzie. Przynajmniej na razie...

Wygląda na to, że nie dojdzie jednak do powiększenia Polski 2050 o kolejnego posła. Szef ugrupowania Michał Kobosko poinformował, że spotkania i rozmowy z posłem Mirosławem Suchoniem miały miejsce, ale nie potwierdza obecnie informacji o dołączeniu polityka do tego koła parlamentarnego.

Kobosko poinformował, że jego zdaniem:

„[…] jeszcze trochę czasu potrzeba, żeby obie strony ewentualnie się zdecydowały”.

Szef Polski 2050 jednocześnie przyznał też, że ugrupowanie to prowadzi kolejne rozmowy o możliwości przystąpienia do koła kolejnych polityków, głównie z klubów opozycyjnych.

dam/PAP,Fronda.pl