,,Kluczowe decyzje podejmowane na randkach lidera''. Doradca Biedronia odchodzi z Wiosny

A taki byłeś dumny z wiosny :D

Jesień idzie :) życia też :)

8 Mówienie jest wysiłkiem3:

nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami.

Nie nasyci się oko patrzeniem

ani ucho napełni słuchaniem.

9 To, co było, jest tym, co będzie,

a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie:

więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.

10 Jeśli jest coś, o czym by się rzekło:

«Patrz, to coś nowego» -

to już to było w czasach,

które były przed nami.

11 Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli4,

ani też o tych, co będą kiedyś żyli,

nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem.

