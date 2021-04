Kasta basta! Podpisywała donosy na Polskę i wspierała Tuleyę. Kim jest sędzia, która zablokowała przejęcie Polska Press?

Portal wPolityce.pl ujawnił, kto podjął decyzję o zablokowaniu przejęcia Polska Press przez PKN Orlen. To sędzia Małgorzata Perdion-Kalicka, która znana jest z zaangażowania w działalność wymierzoną w przeprowadzaną przez rząd Zjednoczonej Prawicy reformę sądownictwa

Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o wstrzymaniu wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie koncentracji – przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. Jak informuje portal wPolityce.pl, zabezpieczenie wydała sympatyzująca ze stowarzyszeniem „Iustitia” sędzia Małgorzata Perdion-Kalicka.

W marcu sędzia Perdion-Kalickiej podpisała się pod oświadczeniem, w którym grupa sędziów i prokuratorów stanęła w obronie sędziego Igora Tulei. Jej nazwisko możemy znaleźć też na słynnym liście sędziów do OBWE, w którym uderzali oni w plany przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych.

To również sędzia Perdion-Kalicka orzekała w głośnej sprawie z czerwca 2010 roku, kiedy po przeciwnych stronach stanęli Jarosław Kaczyński i Bronisław Komorowski. Komorowski żądał przeprosin za to, że Kaczyński stwierdził w mediach, iż PO chce prywatyzować służbę zdrowia. Kaczyński natomiast domagał się przeprosin za zarzucanie mu kłamstwa. Wówczas to sędzia Perdion-Kalicka zdecydowała, że Jarosław Kaczyński musi sprostować swoją wypowiedź, natomiast Komorowski przepraszać nie musi.

kak/wPolityce.pl