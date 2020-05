Kiedy wybory? Michał Dworczyk: Termin 28 czerwca najbardziej prawdopodobny

Realista 14.5.20 10:38

Pis staje na głowie żeby uniknąć jedynego, naprawdę legalnego i czystego konstytucyjnie rozwiązania dotyczącego przeprowadzenia wyborów prezydenckich. One powinni się odbyć po rezygnacji Dudy albo po zakończeniu jego kadencji.



Pis doprowadził do takiego chaosu, że każde inne rozwiązanie może być kwestionowane. Witek niby teraz powinna w ciągu 14 dni ogłosić nowy termin wyborów. Tyle że nie wiadomo na podstawie jakich przepisów te wybory miałyby się odbyć.



Pis próbuje zapomnieć o drobnym szczególe. Zmiany prawa wyborczego nie robi się w kilka dni. Do czego takie zmiany pisane na kolanie i uchwalane nocą prowadzą to już się dzięki Pisowi przekonaliśmy.



Cały czas pozostaje przeprowadzenie wyborów po opróżnieniu urzędu prezydenta. I wtedy będzie można te wybory odpowiednio przygotować i ogłaszać wybory w sytuacji kiedy nowe prawo wyborcze przynajmniej już weszło w życie.



Jeszcze niedawno standardem praworządności było, że istotnych zmian prawa wyborczego nie wprowadza się na 6 miesięcy przed ogłoszeniem daty wyborów. Teraz? Będzie dobrze jeśli nowe prawo wyborcze będzie uchwalone chociaż dzień przed ogłoszeniem daty wyborów. Ot standardy pisowskiej praworządności. A bardziej prozaicznie pisowska nieudolność.