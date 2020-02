Kidawa-Błońska: ‘wzywam do ujawnienia prawdy’

alcapone 28.2.20 12:17

Akurat nie wnikam jaka ta prawda jest. Jak nie dzisiaj to jutro będzie u nas ten koronawirus. Ale jest inny problem, wiele ich jest. Dlaczego masowo likwidowano oddziały zakaźne, co je ta nędzna komuna potworzyła masowo, bo po II WŚ choroby zakaźne to była plaga masowa ( wyjaśniam od razu różnym cwaniakom co urodzili się we wsi cwele małe, za komuny jako opozycjonista swoje odsiedziałem, a jak widzę teraz różnych cwaniaków do się wożą, robią kariery na potępianiu komuny czy też Rosji to bym wziął karabin i robił im masowe rozstrzeliwał, te małe nędzne tchórzliwe cwele, bo teraz już wolno ).

A więc oddziały zakaźne likwidowała PO ( wcześniej, UD, UW, KLD, i kilka innych tacy cwani specyficzni ). Bo dla nich Polska to tylko obszar etnograficzny zamieszkały przez idiotów, na którym to obszarze oni robią złote interesy kosztem podludzi tubylców. Jakbym ja coś tutaj miał do powiedzenia to całe to towarzystwo nadludzi zostałoby pilnie wystrzelane. Oni w ogóle przyjęli prostą strategię służby zdrowia na polskim obszarze etnograficznym - polskie bydło ma zdychać masowo, my bogaci i wpływowi w kilkunastu dużych metropoliach mamy mieć opiekę na światowym poziomie. Dokładnie pod ten schemat była przekształcana służba zdrowia. Niedobór lekarzy, bardzo mało przyjęć na studia medyczne? Ależ, lekarzy dla nas bogatych w dużych miastach nie zabraknie ( zrobi się jakieś współpłacenie, zasili potężnie eleganckie kliniki ) , a ci z prowincji polscy podludzie niech zdychają, dla nas na pewno nie zabraknie.

A skąd ta kultowa misia wiedziała że teraz nadchodzi czas kręcenia lodów na służbie zdrowia? A sama sobie to wymyśliła ta kretynka zwykła? NIE. Tak wtedy mówiło się po cichu na korytarzach PO. Dokładnie tak. Pewnie że likwidowali co się dało ci nędzni degeneraci z PO ( co nie powinni mieć prawa chodzić po polskiej ziemi ). Dla siebie mieli w planie zachować wisienki na torcie, czyli najlepsze kliniki.