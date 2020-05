Kidawa-Błońska o Jahirze: To nie jest moja koleżanka

Leszek 1.5.20 11:32

Trevignano Romano 3 marca 2020 r.



Drogie ukochane dzieci, dziękuję wam za odpowiedź na moje wezwanie w waszych sercach. Kochani, w jak wielkim smutku jest pogrążone wasze życie! Dzieci moje, w tym okresie Wielkiego Postu, ofiarujcie cały swój smutek Sercu Jezusa, Które bardzo cierpi z wami: za Kościół, za osoby konsekrowane i za dzieci wierne w Ewangelii i w Słowie Bożym. Zły zabiera ze sobą tak wiele dusz, korzystając z tej chwili zamętu, ale ja, jako Współodkupicielka ludzkości, sprowadziłam was do stóp Krzyża i proszę o pomoc od moich ukochanych dzieci: pomóżcie mi sprowadzić jak najwięcej dusz do Boga, byście i wy byli współodpowiedzialni ze mną i ostatecznie wraz ze mną odnieśli zwycięstwo. Moje maleństwa, nie lękajcie się prawdy! Pamiętajcie, że to Jezus jest Życiem, Prawdą i Drogą. Dziś, wiele łask zstępuje na was. Daję wam teraz moje matczyne błogosławieństwo, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.



Następnie Matka Boża dodała, aby przeżywać Mękę wraz z Nią i Jezusem. Dziś, Matka Boża była zasmucona, miała na sobie piękną, długą białą suknię, w lewej ręce trzymała kryształowy różaniec; jej stopy spoczywały na kuli ziemskiej, zapraszała mnie do oglądania obrazów wojen i ich ofiar. Matka Boża prosi nas o nieustanną modlitwę.