Kidawa-Błońska chce nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w związku z zamknięciem szkół

11.3.20 15:29

No jak zwykle ptasi móżdżek . Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w celu jaki już co najmniej od kilku dni jest rozwiązany . Samorządy i władze wojewódzkie mogą zamykać szkoły do woli . A ten zasiłek opiekuńczy pokryje z własnej kieszeni ? Przez krótki okres czasu rodzice sobie poradzą . Mogą brać urlopy . Wszak trwa wojna a przeciwnik zajadły . Na dłuższą metę Rząd będzie musiał ruszyć głową i coś wymyślić . Niech Kidawa nie będzie nagle taka dobra i hojna dla narodu . Miała 8 lat na to , by coś dla narodu zrobić i nie zrobiła niczego . Brała kasę za to , że wmówiła ludziom jaka to ona jest ważna .

Wielu dało się nabrać . Ja od pierwszego spojrzenia prześwietliłam kto zacz . Mnie nabrać nie można .