"Katolicy nie wierzą w obecność Jezusa w Eucharystii"

retro 16.10.19 10:54

no to kapłani walnijcie się mocno w piersi i to wielokrotnie, aż zadudni !!! Jak udzielana jest Komunia świeta ? jak cukierki z tacy Ją rozdajecie, to wy nie wierzycie, w postać Eucharystyczna Jezusa Chrystusa ! To udzielanie w pozycji stojącej doprowadziło do tego , ze wielu wiernych już nawet podchodząc w procesji nie ugnie kolana, a juz dawanie do ŁAPY , to jest przekleństwo , schizma !!! Dochodzi do tego, ze nawet dzieci pierwszokomunijne na stojąco przyjmują Jezusa Eucharystycznego !!! Gdzie sa Tabernakula ? czy zawsze w nawie głównej w osi ołtarza, czy gdzieś w bocznych nawach ?! jest taka pieśń kościelna " upadnij na kolana ludu czcia przejęty, uwielbiaj swego Pana , Świety , Świety, Świety . . .. Walnijcie się w piersi mocno drodzy kapłani.