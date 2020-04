Kasta basta. Sędzia brutalnie zgwałcił koleżankę

Dam 28.4.20 16:05

Wydźwięk jest taki, że skoro jeden sędzia zgwałcił koleżankę, to wszystkich sędziów trzeba zaorać.



Ale jeżeli jeden ksiądz zgwałci dziecko, to jest to tylko jego wina, a Kościół który mu to umożliwił jest niewinny.



A może jednak się zgodzimy, że w każdym środowisku znajdą się kanalie i nie można oceniać całej grupy za grzechy jednostek?