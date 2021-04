Kasta basta! Dr Aondo-Akaa skazany za mówienie prawdy o aborcji

Jeszcze do niedawna z przerażeniem słuchaliśmy w Polsce tego typu historii, które dochodziły do nas z Zachodu. Dziś lewicowa rewolucja zbiera żniwo również w Polsce. Mariusz Dzierżawski i Bawer Aondo-Akaa zostali kolejny raz skazani przez sądy za pokazywanie prawdy o aborcji.

- „Mariusza Dzierżawskiego skazano za antyaborcyjną kampanię samochodową prowadzoną w Warszawie, m.in. pod Szpitalem Orłowskiego, przed stołecznym ratuszem oraz w pobliżu warszawskich liceów. W wyniku tej akcji, prowadzonej dzięki wsparciu darczyńców Fundacji Pro – Prawo do Życia, informacja o tym, czym jest i jak wygląda aborcja dotarła do tysięcy osób”

- przekazała Anna Szczerbata z Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Okazało się, że dzięki akcji Fundacji liczba aborcji w placówce Szpitala Orłowskiego drastycznie zmalała.

Dr Bawer Aondo-Akaa, wolontariusz Fundacji, został z kolei skazany w związku z kampanią społeczną propagującą banery, na których przedstawiono nienarodzone dzieci zamordowane w wyniku aborcji. Działacz musi zapłacić 1500 zł grzywny i blisko 1300 kosztów sądowych. Decyzję sądu skomentował w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

- „Dokładny zarzut brzmiał, że dopuściłem się zgorszenia w miejscu publicznym. Tych absurdów jest zresztą więcej. Sądy w Zakopanem i Nowym Sączu skazywały mnie i uniewinniały z dwóch różnych paragrafów. Sprawa wędrowała z pierwszej do drugiej instancji i wracała z powrotem. To przypominało grę w ping-ponga. Doszło nawet do sytuacji, w której w tym samym budynku jeden sędzia mnie skazał, a drugi uniewinnił”

- opowiada.

- „Ta sprawa ciągnie się mniej więcej od 2017 roku. Łącznie w sądzie w Nowym Sączu i Zakopanem stawiłem się już kilkanaście razy. Mój adwokat mec. Paweł Szafraniec z genialnego wręcz Instytutu Ordo Iuris bardzo mi pomaga i jeździ na wszystkie rozprawy. Ja staram się być na ogłoszeniu wyroku. Warto zadać sobie pytanie: skąd obywatel ma wiedzieć, co jest dobre, a co złe? Czy pokazywanie prawdy o ludobójczej aborcji jest właściwe? Po zachowaniu sądów nie można tego stwierdzić. Absurd absurdem absurd pogania”

- dodaje.

