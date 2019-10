Kard. O'Malley: synod nie jest ,,referendum'' w sprawie celibatu

JS 17.10.19 18:07

Szatański duch demokracji dostał się do Kościoła a demokracja (jako jego wynalazek) a właściwie jej wynik dla szatana jest ważny tylko wtedy gdy to on wygrywa, gdy jego program wygrywa. Jeżeli szatan traci władzę wścieka się i posądza o manipulacje, oszustwa tych co odebrali mu władzę.

Pozdr.