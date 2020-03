Kard. Matteo Zuppi: Ewangelia to nie tylko zasady moralne

Kard. Zuppi wypowiedział się przeciwko „Ewangelii redukowanej do zasad moralnych”, gdyż powinna ona być „spotkaniem, powinna być życiem”. Według włoskiego duchownego „Niektórzy ludzie chcą sprawić, by wszystko było jasne. Miłosierdzie jest czymś przeciwnym”. Uważa on także, że powrót do modelu starożytnych wspólnot chrześcijańskich odzwierciedla styl reform proponowanych przez papieża Franciszka.

Odnosząc się do pytania o „wrogów” obecnego ojca świętego, kard. Zuppi stwierdził, że „to normalne, że jest strach, by iść naprzód. To normalne, że powstaje pokusa, by wyznaczyć jasne granice, kiedy mówimy do tłumu, ale musimy być gościnną wspólnotą”, gdyż to jest najlepszy sposób, by wyjść naprzeciw innym ludziom. Zdaniem kardynała „nawrócenie pomaga nam dobrze przeżyć depozyt naszej wiary, ale przeżyć go dzisiaj, tak, by nie zostać wykluczonym”.