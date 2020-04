Kamil Bortniczuk: Popełniliśmy błąd w sprawie wyborów

Obok pandemii koronawirusa najbardziej zajmującym Polaków tematem są obecnie majowe wybory prezydenckie. Aby mogły się one odbyć w bezpieczny sposób, Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało korespondencyjną formę głosowania. Nie zgodził się jednak na to szef Porozumienia Jarosław Gowin, który w proteście wobec projektu PiS zrezygnował z rządowych stanowisk. Teraz Gowin szuka poparcia dla swojej propozycji wprowadzenia zmian do konstytucji u liderów opozycji.