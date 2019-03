Kamil Bazelak dla Frondy: Nie ma zgody na deprawację dzieci!!!

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Prezydent Trzaskowski podpisał deklarację LGBT +, samorząd może nakazać przeprowadzenie bardzo zwulgaryzowanej edukacji seksualnej, opartej na tzw. standardach WHO. Jej wytycznymi są np. nauka masturbacji dzieci w wieku od czterech do sześciu lat albo oswajanie ich ze związkami osób tej samej płci. Co Pan o tym sądzi?

Kamil Bazelak, strongman, zawodnik MMA, instruktor Kyokushin Karate: To przykład upadku wszelkich wartości, degrengolady i zepsucia Trzaskowskiego, Rabieja i tej całej ekipy. Przedszkola i szkoły staną się teraz prawdziwą mekką dla pedofilów, którzy będą starać się o zatrudnienie w takich placówkach. Przecież nauka o masturbacji małych dzieci to dla nich marzenie. Takie działania nie zaczęły się jednak dopiero teraz. Już za poprzednich rządów Joanna Piotrowska zorganizowała ” Równościowe przedszkole”, w którym kazała się małym chłopcom przebierać w sukienki za dziewczynki i tak chodzić po przedszkolu. Jak nazwać taką deprawację dzieci? To było zmuszanie do transwestytyzmu i homoseksualnych zachowań. Teraz jednak Trzaskowski przekroczył wszelkie granice. Nauka masturbacji? Już widzę radość na twarzy pedofila i mordercy Mariusza Trynkiewicza i wielu mu podobnych. Pedofile będą się kształcić pedagogicznie i ukrywać swoje skłonności, aby tylko dostać zatrudnienie w takim przedszkolu, bądź szkole. Polscy politycy biorą niestety przykład z Niemiec, gdzie w przedszkolach przebiera się chłopców w sukienki i tworzy się im kąciki do masturbacji, a polskim rodzinom zabiera się przemocą pod byle pretekstem dzieci. Świetnym przykładem jest dla nich również Holandia, gdzie zalegalizowano partię pedofilską, która domaga się seksu z dziećmi i legalizacji dziecięcej pornografii. W tym kierunku niestety zmierzamy.

Równocześnie wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej zapowiada, że „będą ścigać” za zrównywanie LGBT z pedofilią? Dlaczego? Czego boi się wiceprezydent Warszawy?

Niech sobie ściga. Moim zdaniem to wobec niego i Trzaskowskiego organa ścigania powinny bezwzględnie podjąć działania z art. 200 § 3, § 4 i § 5 k.k, bo moim zdaniem nauka masturbacji małych dzieci to przestępstwo seksualne.

Co się dzieje z mieszkańcami stolicy? Z czego to wynika? Czy w ramach nienawiści do PiSu są wstanie poświęcić nawet swoje dzieci?

Nie chciałbym się z pogardą odnosić do innych ludzi, ale uważam, że ludzie niezależnie od swoich poglądów politycznych powinni mieć mocny kręgosłup moralny i jeśli, ktoś postępuję niewłaściwie i amoralnie to należy go piętnować z całą stanowczością. Jeśli człowiek tak nie robi, w imię jakiś chorych politycznych poglądów i zdolny jest do tego, aby poświęcić swoje dziecko, które może być molestowane seksualnie, uczone masturbacji, przebierane w sukienki, to powinien się wstydzić swojego człowieczeństwa.

Co robić? Jak się przeciwstawiać by zapobiec rozprzestrzenianiu się tego „wirusa” na inne polskie miasta?

Niestety partia rządząca mocno rozczarowuje i pozwala na zbyt wiele swoim politycznym oponentom. Toleruje się osoby nawołujące do kazirodztwa, takie jak Jan Hartman, czy Małgorzata Fuszera, którzy chcieli na ten temat debaty publicznej. Toleruje się Trzaskowskiego i Rabieja, którzy chcą, aby w szkołach i przedszkolach deprawowano małe dzieci. Toleruje się ludzi, takich jak Mariusz Drozdowski – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i lider organizacji studenckiej Queer UW znany pod pseudonimem „Jej Perfekcyjność”, który publicznie przyznał na swoim blogu, że jest pedofilem. Pamiętam, że były również postulaty obniżenia inicjacji seksualnej dzieci do 12-13 lat wysnuwane przez Janusza Palikota i Annę Grodzką. Cała ta obrzydliwa zgnilizna, wszelkie wzorce sodomistyczne idą do Polski z USA, Niemiec, czy Holandii. Trzy lata temu w Baltimore odbyła się konferencja pedofilii –homoseksualistów sponsorowana przez pedofilską organizację B4U-ACT, gdzie omawiano atrakcyjność seksualną dzieci i debatowano, w jaki sposób wykreślić pedofilię, podobnie jak wcześniej homoseksualizm z listy zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Sami widzimy, do czego to zmierza. Obecna partia rządząca musi zmienić prawo na bardziej restrykcyjne, niezezwalające na seksualizację dzieci, aby organa ścigania mogły wziąć się za zwalczanie pedofilii na każdym kroku. Możemy tą chora sytuację uzdrowić tylko przez ostre, radykalne prawo karne.

Dziękuję za rozmowę.