Kalifornia zmienia przepisy o pedofilii, bo… dyskryminowały osoby LGBT

Kalifornijska Stanowa Izba Reprezentantów i Senat postanowiły złagodzić przepisy dot. karania pedofilów, ponieważ uznano, że dotychczasowe prawo dyskryminuje osoby LGBT. Nowe przepisy są już gotowe i czekają na podpis gubernatora.

Wedle dotychczasowych przepisów w Kalifornii, w przypadku, kiedy pedofilii dopuściła się osoba starsza o 10 lat od swojej ofiary, automatycznie trafiała ona do rejestru przestępców seksualnych. Podobnie było w przypadku, gdy pomiędzy dorosłym a dzieckiem była mniejsza różnica niż 10 lat, ale doszło do stosunku analnego lub oralnego. Natomiast w przypadku stosunku „tradycyjnego”, gdy różnica pomiędzy dorosłym a dzieckiem wynosiła mniej niż 10 lat, decyzja o wpisaniu pedofila do rejestru należała do sędziego.

Teraz uznano jednak, że przepisy te dyskryminowały osoby ze społeczności LGBT, ponieważ, jak wyjaśnił senator stanowy Scott Wiener cytowany przez Fox News, „posługują się przestarzałymi rozróżnieniami, że seks oralny jest gorszy niż waginalny”.

Wobec tego przyjęto nowelizację, która zakłada, że w przypadku, gdy różnica pomiędzy dzieckiem a dorosłym nie przekracza 10 lat, bez względu na rodzaj odbytego stosunku, sprawca nie będzie wpisywany do rejestru przestępców seksualnych.

kak/tvp.info.pl, Fot News