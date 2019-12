Kaleta do opozycji: Chcecie zrzec się suwerenności Polski!

robaczek 2.0 20.12.19 16:45

dodam jeszcze ;]



ani jedna ( 1! ) reforma im nie wyszla



ani jednej nie potrafia doprowadzic do konca



to z sadami to jest reforma??? przeciez to jest zwykly bat na przeciwnikow politycznych!! jaka kuzwa reforma!!!!



NIE POTRAFIA NAWET JEJ ZAPLANOWAC!!!





nic



kuzwa nieudacznicy u wladzy a ludzie sie ciesza bo tym drugim dokopiemy



a kuzwa kto to ten drugi???



tez polacy !!!!





skoro wam tak na POLSCE zalezy, to dziadki moze warto sie nauczyc zyc obok siebie?



ludzie z innymi pogladami zawsze beda



i to nie sa wrogowie narodu



to jest druga czesc narodu



ta troszke bardizej inteligenta ale coz. wy tez fajni jestescie. czasami ;]



jak sie nie dajecie manipulowac jarkowi i probosczowi ;]



tyle



pa



milego wieczorku !!!!!