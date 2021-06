Kaczyński: poprzemy ustawy ważne dla Kukiza w zamian za poparcie Polskiego Ładu

Poprzemy szereg ważnych dla programu Kukiz’15 ustaw, a nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który dzisiaj jest w parlamencie, trwał - powiedział Jarosław Kaczyński na temat szczegółów porozumienia między Kukizem a PiS.

Prezes PiS mówił na konferencji prasowej, że współpraca to ważne przedsięwzięcie. Stwierdził, że "formacja, której twórcą jest pan przewodniczący Kukiz (i postulaty programowe), mogą zmienić jakość polskiej demokracji i polskiego życia publicznego".

- To jest porozumienie, które zakłada, że my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15, na początku takie jak antykorupcyjna, o dniu referendalnym i bardzo ważna o sędziach pokoju – ona została przygotowana w ten sposób, że będzie zgodna z polską konstytucją - opisywał szczegóły porozumienia Kaczyński.

- A nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i będą wspierać to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który dzisiaj jest w parlamencie, Sejmie polskim, trwał - kontynuował.

- My podejmiemy to ryzyko wprowadzenia tego w życie, oczywiście aby to było zgodne z konstytucją (…) Wsparcie ze strony tej grupy jest dla nas bardzo ważne, bo oznacza pewne rozszerzanie spektrum politycznego, poglądów obywateli, do których możemy dotrzeć - skonkludował prezes PiS.

