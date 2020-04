Joanna Lichocka: Tusk bojkotuje wybory bo PO przegrywa

Pokręć 28.4.20 22:04

Tusk to typowy tchórz i oportunista o mentalności szczura, który zawsze ucieka z tonącego okrętu. W tym przypadku uciekł z tonącej platformy już przed wyborami w 2015-tym roku. Ma on, jak ten jak gryzoń, 6-ty zmysł do wyczuwania, kiedy jego łajba zatonie na tyle wcześnie, żeby zwiać na inną i z tamtej puszyć się, jaki to on jest mądry i jednocześnie nie ponosić odpowiedzialności za porażkę.

Mentalność sportowca, który weźmie udział w zawodach, kiedy jest na 100% pewny, że wygra, kiedy widzi, że są tacy, co mogą być lepsi - zwiewa.

Albo jak szuler, który stawia pieniądze tylko w ustawionych zakładach. Prawdziwych i uczciwych się boi.

Albo jak dresiarz, który słabszego bardzo chętnie pobije, ale jak zbliża się silniejszy - to ucieka sikając ze strachu w nogawki

Można by tak wymieniać jeszcze długo.

Ktoś jeszcze chce z nim w ogóle gadać?

Partia polityczna, która nie bierze udziału w wyborach właściwie... sama się rozwiązuje. Bo celem istnienia partii politycznej jest udział w wyborach. Jeśli nie chcą uczestniczyć w wyborach, niech założą klub dyskusyjny.