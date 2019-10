Joachim Brudziński: To przechodzi do historii polskiej hańby

JONASIK 7.10.19 9:11

Wałęsy naprawdę trudno bronić. Tak to już bywa jak historia, trochę przypadkowo, namaści na swego bohatera ... prostaka.

Ale mam jedną chyba wartościową refleksję po jego wystąpieniu. Refleksję o relatywizmie. Zobaczcie jak bardzo różni się ocena ludzi w relacji do tego gdzie "się siedzi" ... Morawiecki, Bandera, Bury... Dla jednych bohaterzy dla innych przestępcy.

To ważna refleksja, szczególnie tu, na frądlu, bo to świat jest szczególnie czarno-biały, to znaczy czarny :)