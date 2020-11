Joachim Brudziński: Musimy zrobić wszystko, by Białoruś była suwerenna

Dziś, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli, odbyła się dyskusja na temat nieustannego naruszania praw człowieka na Białorusi, w szczególności zabójstwa Romana Bandareńki. W imieniu grupy EKR, głos w debacie zabrał europoseł PiS, Joachim Brudziński.

Joachim Brudziński przywołał ostatnie słowa Romana Bandareńki, które skierował do swoich sąsiadów na komunikatorze społecznościowym: „Wychodzę”. Niestety, jak wskazał europoseł, człowiek ten wyszedł i już do swojego mieszkania nigdy nie wrócił ”Zamordowany przez oprawców Łukaszenki, ten młody nowy bohater przyszłej wolnej i demokratycznej Białorusi, przechodzi do jej historii na jej najpiękniejszych kartach” – mówił.

Eurodeputowany podkreślił, że obecnie celem naczelnym jest uczynienie wszystkiego, aby Białoruś dołączyła do wspólnoty demokratycznych, suwerennych i niepodległych państw. Polski polityk przypomniał, że polski rząd przygotował szczegółowy plan - Solidarni z Białorusią. „Jest to plan skierowany przede wszystkim dla ludzi młodych, pomoc dla tych, którzy dziś protestują na ulicach Mińska i białoruskich miast i które to protesty, muszą zaowocować wolnością. Žyvie Biełaruś!" – podsumował.

