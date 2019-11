Jest moc!!! Walka duchowa w Krakowie

śmiech już od samego rana 3.11.19 10:31

Widząc taki cyrk jedyne co mi się nasuwa to cytat z ewangelii Mateusza:



'Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.'



'Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. '



Ale który Polak-Katolik zna, a tym bardziej przejmuje się ewangelią? najważniejsze co powie spasiony pazerny klecha!