Jerzy Bukowski: Jedyne, co Kidawie-Błońskiej dobrze wychodzi to popełnianie spektakularnych gaf

Tak określano w latach 90. ubiegłego wieku Waldemara Pawlaka. Nikt nie wiedział bowiem, co prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i premier naprawdę myśli, ponieważ trudno to było wydedukować z jego enigmatycznych wypowiedzi.

Kiedy przyglądam się, w jaki sposób prowadzi swoją kampanię prezydencką Małgorzata Kidawa-Błońska to widzę, że tytułowe określenie można z pewnością zastosować także do niej.

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej jest osobą bezbarwną, miałką, nieporadną i kompletnie nieprzygotowaną do walki o najwyższy urząd w państwie. Jedyne co jej naprawdę dobrze wychodzi to popełnianie spektakularnych gaf oraz żenujących błędów, których mają już dosyć nawet jej koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej.