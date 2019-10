Jerzy Bukowski: Honorowy sądeczanin Jerzy Giza

Wnuk generała Józefa Gizy jest rodzonym sądeczaninem, absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w tym mieście, ale od wielu lat mieszka w Krakowie, gdzie ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Przez pewien czas uczył w Szkole Podstawowej nr 13 im. Adama Mickiewicza, z której władze oświatowe usunęły go za wychowywanie młodzieży niezgodne z ideałami socjalizmu. Wtedy, w połowie lat 80. ubiegłego wieku, postanowił, że będzie miał kiedyś własną szkołę, który to ambitny zamiar urzeczywistnił w 1989 roku.

Nowy Sącz cały czas nosi głęboko w sercu, czego dowodem powołanie do życia tamże z początkiem lat 80. Towarzystwa im. generała Józefa Kustronia i prezesowanie mu do chwili rozwiązania przez komunistyczne władze. Napisał m.in. „Sądecką Listę Katyńską”, „Organizację Wolność 1918”, „Legionistów z nowosądeckich gimnazjów”, za monografię „Sądecki garnizon i jego żołnierze 1918-1922” otrzymał w 2015 roku Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora. Jest tegorocznym laureatem VII edycji konkursu o to wyróżnienie w kategorii „Sądecki Autor” (za całokształt twórczości). W 2010 roku otrzymał Honorową Tarczę „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” a kilka miesięcy temu od dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich generała brygady Dariusza Lewandowskiego przyjął tytuł Honorowego Podhalańczyka.

Po przyjeździe do Krakowa włączył się natychmiast w intensywną działalność patriotyczną, najpierw w Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a następnie we współzałożonym przez siebie Towarzystwie Józefa Piłsudskiego. Był członkiem licznych niepodległościowych struktur, współpracował z władzami II Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, pisał do prasy polonijnej i podziemnej, uczestniczył w wielu antykomunistycznych akcjach imponując odwagą połączoną z rozwagą. Z pełnym poświęceniem oddał się pracy wychowawczej, którą z powodzeniem kontynuuje do dzisiaj. Kierowane przez niego szkoły są powszechnie znane z jakości nauczania, a ich uczniowie w charakterystycznych mundurkach uświetniają wiele uroczystości patriotycznych.