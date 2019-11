Jerzy Bukowski apeluje: Niech CIA ujawni materiały otrzymane od gen. Kuklińskiego

Eustachy 7.11.19 9:14

Zanim apele do CIA, które pewnie nawet nie dotrą do adresatów, proponuję dużo prostsze, ale jakże potrzebne apele do rodzimych władz o ujawnienie aneksu do raportu o likwidacji WSI. Pamiętamy, że ów aneks był przedmiotem ogromnych emocji i analiz podczas kampanii wyborczej 2015 i rzekomo Bigosowy miał go ukrywać z przyczyn koniunkturalnych, tymczasem mija pięć lat i temat został zakopany pod ziemię i nie istnieje.