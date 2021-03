Jarosław Kaczyński: Naszym celem jest budowanie. To polska racja stanu

Przeszliśmy już niemały kawałek drogi. Idziemy tą drogą dalej i jestem przekonany, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci dojdziemy do końca tej drogi, do tego szczytu, który jest nam potrzebny. To jest nasz cel, cel który realizujemy wszędzie, w całej Polsce, także tutaj w Świnoujściu, poprzez budowę tego tunelu i tego wszystkiego, co mam nadzieję w nieodległym czasie będzie na tej ziemi, ziemi zachodniopomorskiej budowane – powiedział dzisiaj na konferencji prasowej w Świnoujściu prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas uroczystości rozpoczęcia prac wiertniczych przy tunelu pod Świną, który ma połączyć wyspy Uznam i Wolin.

Jarosław Kaczyński nie krył, że ta inwestycja jest bardzo istotna, a w przemawiając nawiązał do słów ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

– Przed laty mój śp. brat powiedział że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To ważne słowa, którymi kierował się on i którymi my się kierujemy, prowadzać politykę wobec tego regionu. To słowa, które wyrażają dążenie do tego, by Polska była rzeczywiście w pełni jednolitym, zgodnie z Konstytucją, państwem scalonym, zintegrowanym, silnym – powiedział prezes PiS.

Jeszcze raz powtarzam, że tylko wspólne działanie, przy wszystkich różnicach, które są dzisiaj bardzo ostre, wiemy o tym, ale tylko takie wspólne działanie może doprowadzić nas do tego sukcesu, którego wszyscy oczekujemy. I który może być wcale nie tak odległy w czasie – mówił dalej.

- Może nawet ludzie zaawansowanych już wiekiem pokoleń mogą go dożyć. To moment, w którym między tą granicą, która niedaleko stąd, a tą ziemią, która jest tutaj, nie będzie już różnic ekonomicznych, różnic w zamożności, tych różnic, które dzisiaj tak bardzo jeszcze są widoczne – kontynuował wicepremier.

- Przeszliśmy już niemały kawałek drogi. Idziemy tą drogą dalej i jestem przekonany, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci dojdziemy do końca tej drogi, do tego szczytu, który jest nam potrzebny. To jest nasz cel, cel który realizujemy wszędzie, w całej Polsce, także tutaj w Świnoujściu, poprzez budowę tego tunelu i tego wszystkiego, co mam nadzieję w nieodległym czasie będzie na tej ziemi, ziemi zachodniopomorskiej budowane – zapewnił wicepremier Kaczyński.

- Warto być Polakiem i warto, żeby Polska trwała. I dzisiaj taki malutki może, ale niesłychanie ważny element tego trwania, budujemy – podkreślił Jarosław Kaczyński.

mp/300polityka.pl