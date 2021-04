Jarosław Kaczyński: Możemy bronić cywilizacji chrześcijańskiej, choć jest mocno atakowana

- "Przed nami czasy ciekawe, może nie zawsze bezpieczne, ale to nie nasza wina, to jest po prostu sytuacja obiektywna, ale też dająca ogromną szansę" – powiedział prezes PiS i wicepremier polskiego rządu dla Albicli Jarosław Kaczyński.

- "Dla tych, którzy te czasy przeżyją dobrze, będą się angażować, będą wspierać to, co wspierać należy, także czasy wielkiej satysfakcji. W to wierzę. Ku temu w tej chwili prowadzone są wszystkie nasze przygotowania, wszystkie nasze prace" – podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił uwagę, że obecnie mamy do czynienia z tymi, którzy „tę cywilizację atakują”, natomiast brakuje tych, którzy mają jej bronić, i ten front „trzeba budować".

- "Trzeba go budować tu w Polsce, ale trzeba go próbować budować także szerzej w Europie, a nawet jeszcze szerzej. To wszystko przed nami" - wskazał Kaczyński.

Prezes PiS podziękował za możliwość wzięcia udziału w spotkaniu. Stwierdził także, że ma nadzieję swoim wystąpieniem "wlać w serca i umysły trochę nadziei, optymizmu".

Odnosząc się do epidemii koronawirusa w Polsce stwierdził, że niebezpośrednio zmarło w naszym kraju ponad 100 tys. osób. Zauważył, że „wiele procedur w służbie zdrowia zostało nieprzeprowadzonych, wiele przeprowadzono zbyt późno, właśnie dlatego, że trzeba było się koncentrować na walce z pandemią”.

Z uwago na ilość ofiar – jak podkreślił prezes PiS - „mamy do czynienia z zarazą”.

- „Głęboko wierzę w to, że rację mają optymiści spośród lekarzy, bo oni się na tym najlepiej znają, i że za kilka miesięcy będzie już po zarazie. I, że rozpocznie się okres nie tyle może odbudowy, co powrotu do tego tempa poprawy sytuacji w naszym kraju, które uzyskaliśmy przed wybuchem tego wszystkiego, co nazywamy dzisiaj pandemią" - podkreślił Kaczyński.

Jak dodał tempo wzrostu gospodarczego w naszym kraju można zwiększyć, a spadek PKB w Polsce jest najniższy w UE. Jeśli chodzi o bezrobocie, także mamy najniższe w Unii.

Podkreślił także, że wskaźników pokazujących dobry stan polskiej gospodarki pomimo pandemii jest znacznie więcej.

- "Naprawdę pokazaliśmy w trakcie wielkiego nieszczęścia siłę. I ta siła powinna nam służyć dalej, tylko służyć już dla rozwoju, umacniania się we wszystkich dziedzinach” - stwierdził Kaczyński.

Dalej Jarosław Kaczyński podkreślił, że celem wprowadzenia polityki „Nowego Ładu” jest przede wszystkim „los Polaków, los naszej Ojczyzny, ale także los Europy, los demokracji, dobrze rozumianej demokracji, i losy całej naszej cywilizacji", ponieważ – jak przypomniał prezes PiS słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego - "cywilizacja chrześcijańska to cywilizacja najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich, jakie w dziejach ludzkości powstały".

- "Ta cywilizacja jest dzisiaj atakowana, ale można ją obronić. Można tworzyć nie tylko w Polsce, ale w znacznie szerszym wymiarze front obrony tej cywilizacji. I ten front pewnego dnia może zwyciężyć" - zaznaczył prezes PiS.





mp/pap/tysol.pl