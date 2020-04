Jarosław Gowin: Sprawa wyborów jest teraz trzeciorzędna

MT (1) 2.4.20 9:32

Dla Polski i Polaków, nie dla antypolskiego motłochu posługującego się jedynie językiem polskim, nie ma obecnie innej alternatywy niż Andrzej Duda. Zresztą, uważam, że nie była to zła prezydentura. I przypadła na okres bezpardonowego i nieustannego ataku totalnych.



Te wybory będą niezwykle ważne - albo nadal Polska i my, Polacy, albo odbudowa antypolskiego, kryminogennego i patologicznego układu, który otwarcie, do wyborów w 2015 roku, demontował państwo i miał uczynić z niego oraz z Polaków populację "podludzi" w Europie zarządzanej niepodzielnie przez Niemcy, Francję do społu z Rosją.



W tych wyborach padnie odpowiedź jaka będzie dalsza droga Polski. I dlatego są aż tak bardzo ważne. Trzeba robić wszystko by antypolska hałastra pod wodzą naczelnego paranoika Europy - Tuska nie uzyskała już nigdy w Polsce jakichkolwiek perspektyw na władzę i wpływ na polskie sprawy publiczne.



A potem, tych którzy szkodzili interesom Polski i są sprawcami przestępstw należy konsekwentnie rozliczyć, tak by Polacy uzyskali w końcu przekonanie, że zaczynają żyć w prawdziwie wolnym i suwerennym państwie. Dopiero wówczas będzie można powiedzieć, że tworzą się propaństwowe elity a sowiecki post-bolszewizm jest w Polsce jedynie ponurym wspomnieniem i materiałem do badań przez historyków.