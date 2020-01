Janusz Szostakowski: Dlaczego wolimy Sylwestra ,,na wesoło''?

Dziś, gdy już odważnym krokiem pełni animuszu i wiary w lepszą przyszłość, weszliśmy w nowy rok, mnie, jak zwykle w tym czasie, natrętnie ogarnia refleksja filozoficznej i socjologicznej natury. – Mianowicie, zastanawiam się nad sensem sylwestrowego, czyli hucznego i wesołego witania nowego roku? …

Otóż nie wiem jak Państwo, ale ja przy każdej okazji sylwestrowych obchodów, zastanawiam się, dlaczego ludzie nie tylko w tej części świata i nie tylko w naszej kulturze, tak uroczyście i na wesoło obchodzą powitanie nowego roku, miast w smutnej atmosferze żegnać stary? Czy huczna i wesoła zabawa jest zachowaniem adekwatnym, w sytuacji, gdy patrząc prawdzie w oczy, chwila pożegnania kolejnego roku jest chwilą raczej smutną, która de facto symbolizuje nieubłagane i bezpowrotne przemijanie naszego życia? Dlaczego, krótko mówiąc, optymizm jutra, czyli wiara w możliwość doznania czegoś być może lepszego i nieznanego, wygrywa z sentymentalizmem, czyli żalem związanym z przemijaniem i utratą przeznaczonego nam, tak cennego i bardzo krótkiego czasu na ziemskie egzystowanie? Dlaczego też, miast odczuwać obawę przed ewentualną utratą tego, co już zdobyte i ugruntowane, cieszymy się na myśl o tym, co nadejdzie, a co jest przecież nieznane i niepewne.

Zastanawiam się również nad tym:

- Na ile jest to jakaś wdrukowana nam na stałe naturalna (biologicznie i ewolucyjnie uwarunkowana) skłonność do optymistycznego patrzenia w przyszłość, typowa dla całego gatunku homo, który jak twierdzą niektórzy myśliciele, jest wręcz gatunkiem „homo ludens”, co po polsku znaczy: „człowiekiem zabawy”?

- Na ile skłonność do wesołego zachowania, w tym, według mojego odczucia, raczej smutnym momencie, jest po prostu uwarunkowaną psychologicznie preferencją zabawy, przy jednoczesnej skłonności do unikania stanów przykrych, do których niewątpliwie należy odczuwanie smutku z powodu przemijania (choć to doznanie nie zawsze musi wiązać się z odczuwaniem przykrości, gdyż niekiedy nostalgia za przeszłością bywa też doznaniem pozytywnym)?

- A może należy to zjawisko postrzegać jako jakąś formę zbiorowego zagłuszania egzystencjalnej trwogi związanej z przemijaniem, którą przypuszczalnie silniej odczuwają ateiści?

- Czy może jest to tylko zachowanie o genezie socjologicznej i kulturowej, czyli po prostu podyktowane obyczajem utrwalonym w wyniku historycznie ukształtowanych tradycji jeszcze w okresie barbarzyńskim, kiedy to mieszkańcy Europy mieli konkretne powody by cieszyć się z przesilenia astronomicznego, które oznaczało stopniową poprawę ciężkich warunków życia związanych z zimową porą roku ? – Tradycji później adoptowanej przez chrześcijaństwo?

- A może jest to zachowanie typowe dla kultury chrześcijańskiej, która postrzegając życie ludzkie przede wszystkim jako drogę do pełnego szczęśliwości życia wiecznego, redukuje lęk egzystencjalny, i w konsekwencji pozwala wierzącym z większym optymizmem witać każdy nowy rok, który może być postrzegany przez wierzących jako tylko kolejny, coraz to wyższy szczebel w drabinie, po której przychodzi im się wspinać do wieczności?

Te, oraz inne pytania, będą dla mnie wyjściem do większej pracy na ten, jak sądzę, ciekawy temat. – Pracy którą będę chciał ukończyć do… przyszłego Sylwestra!

Ewentualne uwagi i przemyślenia czytelników tej publikacji mogą się przyczynić do jej powstania! Za ewentualny udział w dyskusji i za ciekawe myśli, z góry dziękuję!

Janusz Szostakowski