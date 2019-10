Janusz Korwin-Mikke: Dziękuję za wynik TVP i Jackowi Kurskiemu

man.of.Stagira 13.10.19 21:44





Ś L E P E ambicje Konfederatów rodzaju Sośniarz lub Braun - pierwszy chce związków partnerskich w formie umów cywilnych, drugi chce neutralności (!) Polski, Bartyzel proponuje LGBT+, zaś red. Michalkiewicz staje pryncypialnie po stronie Obywateli UB - WYKLUCZAJĄ ich z gry.

Sama ANTY-europejskość to trochę mało jak na program. Dodatkowo nienawiść do PiS czyni ich niezdolnymi do jakiejkolwiek k o a l i c j i. GŁOS ODDANY – GŁOS STRACONY.

Szach - Mat.