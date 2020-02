Janda: Polska PiS? To jak tasakiem w głowę...

Aktorka Krystyna Janda udzieliła wywiadu "Gazecie Wyborczej" - o Polsce.

Lekturę można w gruncie rzeczy zakończyć już po pierwszym pytaniu i odpowiedzi.

Czytamy bowiem:



Dorota Wysocka-Schnepf: Jak się pani żyje w Polsce PiS-u?



Krystyna Janda: Ojej, to jest pytanie killer! Jakby mnie pani uderzyła w głowę tasakiem, od razu!



Tak... Tasakiem w głowę. No cóż, wydaje się, że to nie tylko metafora, bo potem Janda mówi:



"Nie potrafię sobie odpuścić żadnego dnia. Przebudzeniu i zasypianiu towarzyszy śledzenie tego, co się stało, jak się stało, dlaczego się stało. Koszmar" - mówi Janda.



"Jednego dnia się budzę i mam najgorsze myśli. Zastanawiam się, po co mam jakąkolwiek nadzieję, skoro wydaje się, że ludzie dookoła widzą sprawy inaczej. A drugiego dnia się budzę i mówię: "Nie, wszystko będzie dobrze, to niemożliwe, żeby ten obłęd, ta wielka niesprawiedliwość, która się dzieje, żeby to trwało długo"" - dodaje.



Następnie Janda przekonuje: "Myślę, że coraz więcej jest ludzi świadomych. Ja cierpię z powodu lasów, zwierząt. Doprowadza mnie to do absolutnej rozpaczy i nie rozumiem, dlaczego my wycinamy te drzewa".



"Ja jestem trochę zbyt emocjonalna, ale proszę mi uwierzyć: gdybym mogła, tobym po prostu stała i cały czas krzyczała" - stwierdziła Janda.



"Po prostu mam uczucie, że śnię. Że żyję w świecie, gdzie już nie ma ani sprawiedliwości, ani prawdy, ani logiki. Jest tylko jakiś zakręcony szał. Jakieś tsunami, które nas zagarnia i które nie ma końca. Nie mogę tego zrozumieć. Coś, co zawsze uważaliśmy za dobre, za honorowe, za sprawiedliwe, jest wyśmiane" - wyjawiła Janda.

bsw/wyborcza.pl