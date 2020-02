Jan Śpiewak: Obrzydliwe słowa Lisa. Czekam na konsekwencje

Marek 12.2.20 13:55

Panie Lis gdy był pan w chorobie to oczekiwał Pan wsparcia ,,w modlitwie i Pan je dostał gdyż kazdy ma prawo do nawrócenia.

Gdy odzyskał Pan zdrowie ..no cóż pluje Pan jadem.

Jeżeli ktoś świadomie żyje w grzechu ,świadomie go popełnia ,a wcześniej wzywał Boga i prosił o wsparcie.

Wie Pan co Pan zrobił ,obraził Pan DUCHA SWIETEGO.

A to jest chyba koniec.

Znajomy ks.Sowa może Pana wyspowiada ,ale z czego zaprzanstwa.

Widzę to tak z drugiego udaru Pan wyjdzie ...jak roślina.

Opamietaj się człowieku.