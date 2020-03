Jan Kapela z Krytyki Politycznej dostrzega pozytywy koronawirusa

Zdaniem Jasia Kapeli koronawirus zmniejszył emisje gazów cieplarnianych. Lewicowy publicysta uważa, że stworzony przez chińskich naukowców „koronawirus nie ma licznych wad działań wojennych, a ma prawie wszystkie ich zalety. Nie tylko w epicentrum epidemii koronawirusa, ale w całych Chinach emisje spadły o drastyczne 25 proc. Taki spadek jest absolutnie bezprecedensowy, komentują naukowcy. Emisje spadają zresztą na całym świecie. Czy to jest ta radykalna polityka, na którą czekamy? Wolałbym inną, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma”.