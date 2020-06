Jan Bodakowski: Żydzi oficjalnie poparli tęczową rewolucję w Polsce

Maria Blaszczyk 17.6.20 13:05



A chodzi tylko o to, by ludzie mogli spokojnie żyć...



Tymczasem, dla politycznych punkcików, po raz kolejny się ich poświęca.

Staje pan bezrobotny redaktor po jednej ze stron - cytując antysemickiego zwolennika teorii spiskowej.

Wie pan, podobnie jak cały świat, że prof MacDonald to zwykły oszust - nigdy nie dostarczył ŻADNYCH danych empirycznych podpierających jego tezy.

Ta strona to ci, którzy swojego czasu w imię tych i im podobnych bredni wymordowali 5 milionów Żydów - w tym ponad 30% dzieci.

I tych, którzy obecnie idą na marsz równości z bombami zdolnymi zabić lub ranić wielu ludzi. Albo latają po mieście i biją co drobniejsze dzieciaki, z łamaniem kości włącznie...



Człowieczeństwo nie jest obowiązkowe, panie redaktorze. Ale za kązdym razem, gdy naziole biją geja - ma pan w tym swój udział, jako dostarczyciel paliwa...