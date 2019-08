Jan Bodakowski: Rosyjska propaganda szkaluje Brygadę Świętokrzyską NSZ

Portal stwierdził, że żołnierze wyklęci „nie byli już żadnymi żołnierzami. Byli ludźmi, którzy nie wykonali rozkazu i od tego momentu ich oddziały zmieniły się w bandy [...]. Dotyczy to wszystkich tzw. żołnierzy wyklętych, a nie tylko takich zbrodniarzy jak Szendzielorz, Bury, czy Kuraś” - Zapewne rosyjskiej propagandzie, bezczelnie szkalującej polskich bohaterów, chodzi o Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”.

Rosyjska propaganda głosi, że w utworzeniu Brygady „udział mieli Niemcy”, „Brygada nigdy nie była przeznaczona do walki z Niemcami”.

„Sputnik” bezczelnie kłamie, że „Brygada z Niemcami nie walczyła a współpracowała”. W rzeczywistości, jak informuje IPN „żołnierze NSZ stoczyli kilkadziesiąt walk i potyczek zarówno z [niemieckimi] oddziałami żandarmerii, Wehrmachtu czy Luftwaffe, jak i kolaboracyjnymi formacjami: ukraińskim Schutzmannschaft i turkiestańskim Ostlegionen. Podczas jednej z bitew (27 sierpnia 1944) Brygada stoczyła walkę z oddziałem zwiadowczym złożonym z żołnierzy Ostlegionen, wspieranych ogniem przez pociąg pancerny. Miesiąc później, 20 września pod Cacowem stoczyła bitwę z oddziałem Niemców w sile ok. 400 żołnierzy Luftwaffe i ok. 100 żandarmów. Prowadziła również akcję przeciwko oddziałom komunistycznym, będącym sowiecką agenturą”.

By uświadomić sobie skalę ruskich kłamstw na temat Brygady, warto przypomnieć, że zdaniem IPN „Brygada Świętokrzyska była jedynym polskim oddziałem partyzanckim w czasie II wojny światowej, który jako jednostka partyzancka oswobodził więźniów obozu koncentracyjnego. Był to obóz kobiecy w Holiszowie, podobóz KL Flossenburg, w którym osadzono ponad 1000 więźniarek różnej narodowości. Atak polskiej jednostki na ten obiekt uratował od śmierci żydówki węgierskie, które niemiecka załoga obozu miała spalić żywcem”.

W tekście są insynuacje, że Amerykanie uważali Brygadę za jednostkę wrogą. Wbrew kłamstwom kremlowskich propagandzistów, jak informuje IPN „oddziały Brygady nawiązały kontakt taktyczny z jednostkami 3. Armii Amerykańskiej gen. George’a Pattona. We wspólnych walkach Polacy i Amerykanie wzięli do niewoli sztab niemieckiej XIII Armii, w tym dwóch generałów”. „Amerykanie dokonali sprawdzenia polskiej jednostki pod względem kontrwywiadowczym, uznając ją za jednostkę niekolaborującą z Niemcami, uznali ją za jednostkę aliancką. Brygada była jedyną polską jednostką, która uzyskała od Amerykanów w maju 1945 roku prawo do noszenia odznak jednostek amerykańskich oraz broni”. „Wobec nacisków Sowietów, którzy żądali bezprawnie wydania polskiej jednostki, armia amerykańska spowodowała rozwiązanie jednostki i utworzenie z jej żołnierzy i oficerów Kompanii Wartowniczych, jednostek polskich wspomagających amerykańskie wojska okupacyjne na terenie Niemiec”.