Jaki nokautuje Tomczyka. Chodzi o szczepionki [WIDEO]

Nie milkną echa po informacjach o zaszczepieniu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym poza kolejnością grupy celebrytów. Dyrektorem szpitala WUM jest była wiceminister w rządzie Ewy Kopacz, Anna Łukasik. Do tego faktu w dyskusji z Cezarym Tomczykiem na antenie TVN24 nawiązał Patryk Jaki.

Goszcząc w programie „Kawa na Ławę”, szef klubu KO Cezary Tomczyk próbował obarczyć odpowiedzialnością za szczepienia poza kolejnością Zjednoczoną Prawicę. Odpowiedział mu europoseł Patryk Jaki, przypominając, kto jest dyrektorem szpitala WUM.

- „W nawiązaniu do tego, co poseł Tomczyk opowiadał - mówił, że wszystko, co wydarzyło się w tej instytucji, to wina PiS-u, mimo że dyrektorem jest tam koleżanka z jego rządu - rządu Ewy Kopacz - gdzie on był rzecznikiem. Jeżeli chce pan transparentności, o to pan prosił, to ja teraz zadaję panu pytanie - czy pana koleżanka ujawni listę wszystkich zaszczepionych tam? Może pan do niej zadzwonić po programie i mam nadzieję, że Pan to zrobi. Czy pan to zrobi?” – pytał polityk Solidarnej Polski.

.@PatrykJaki niemiłosiernie trafiał dziś Tomczyka. Zmusił go, żeby dziś zadzwonił do koleżanki z PO (dyrektor WUM) i ujawnił listę zaszczepionych poza kolejnością.



