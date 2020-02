Jak izraelscy żołnierze romansowali z hakerami Hamasu

Izraelscy żołnierze zostali ofiarami kampanii hakerów Hamasu, którzy podszywali się pod atrakcyjne kobiety w mediach społecznościowych. Jak informuje Szymon Palczewski na łamach cyberdefence24.pl – konta były starannie dopracowane, przez co wzbudzały zaufanie wśród ofiar. Jak czytamy, to już trzecia operacja tego typu w ciągu ostatnich trzech lat.

O sprawie poinformował serwis The Jerusalem Post. Podkreślono, że cyberprzestępcy od poprzedniej operacji wprowadzili liczne zmiany, które podniosły ich skuteczność. Szerzej wykorzystywano platformy takie jak Instagram, WhatsApp czy Telegram. Jak podkreślili przedstawiciele izraelskiego wojska – Hamas poprawił zdolność do rozpoczynania dialogu z żołnierzami między innymi poprzez stosowanie charakterystycznego slangu. Ponadto, zaczęto wysyłać także wiadomości głosowe, przez co starano się wzbudzić zainteresowanie ofiar.