Jak Gowin spotykał się potajemnie z Tuskiem...

- Jarosław Gowin co najmniej kilkukrotnie kontaktował się w ostatnim czasie z Donaldem Tuskiem (...) obecny wicepremier spotkał się z byłym premierem w ciągu ostatnich kilkunastu dni w stołecznym Hotelu Warszawa – wynika z ustaleń portalu wpolityce.pl

Do spotkań pomiędzy byłym premierem, a obecnie szefem EPL Donaldem Tuskiem i obecnym wicepremierem w rządzie Zjednoczonej Prawicy Jarosławem Gowinem miało dochodzić kilkakrotnie w „w budynku legendarnego przedwojennego Prudentialu”, który należy do Wiesława Likusa, który od lat jest znajomym Jarosława Gowina. Likus to krakowski potentat w branży nieruchomości.

Do spotkań miało dochodzić w okresie obostrzeń epidemiologicznych.

Jak informuje portal wpolityce.pl, poza spotkaniami Tusk i Gowin mieli też w tym czasie kilkakrotnie rozmawiać telefonicznie.

Wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek jeszcze 9 lutego miał się zarzekać, że ostania rozmowa Gowina i Tuska miała miejsce w roku 2013. Podawana przez portal wpolityce.pl informacje, zdają się jednak przeczyć wypowiedziom wicerzecznika Porozumienia.



