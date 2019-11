Jachira narzeka, że otrzymała zaproszenie na Mszę. Jest odpowiedź dyrektora CIS

Niejestemrobotem 9.11.19 17:40

Pani Jachira, nawet jeśli jest w mniejszości, to reprezentuje swoich wyborców. I upomina się o to co jest dla nich ważne. A skoro dla jej wyborców ważne jest, żebyśmy żyli w wolnym, demokratycznym kraju, gdzie szanuje się prawa ludzi, który się rozwija a nie byli pod dyktaturą kościoła, który chce zawłaszczyć dla siebie jak najwięcej, to o to walczy i piętnuje to co jest niezgodne z tą wizją. Że dla wyborców PiSu nie liczy się Polska, tylko żeby można było pasożytować na tych którym zależy i za zabrane im pieniądze pić piwo to inna sprawa.